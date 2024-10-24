Во Львове пьяный водитель трамвая сбил женщину с внуком

Во Львове правоохранители задержали нетрезвого водителя трамвая, сбившего женщину с внуком. Об этом сообщило региональное управление Нацполиции.

Указано, что ДТП произошло вчера в 18:05 на пешеходном переходе улицы Княгини Ольги. В результате наезда 44-летнюю женщину госпитализировали с травмами в реанимацию, а двухлетний мальчик повреждений не получил.

«Как предварительно установили сотрудники полиции, 50-летний водитель управлял трамваем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения», — говорится в сообщении.

Водитель задержан. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения (ч.1 ст.286-1 УК Украины).

Напомним, в Киеве пьяный водитель насмерть сбил пешехода, убегая от полиции.