Путин делает ставку, что войска КНДР отвоюют Курскую область, — FT

Северокорейские войска, находящиеся в России, могут направить в Курскую область. Российский диктатор Владимир Путин делает ставку на то, что они отобьют часть Курской области, которую контролируют ВСУ. Об этом сообщает Financial Times.

КНДР направила в Россию 12 тысяч солдат, чтобы помочь Москве отвоевать Курскую область, где украинские войска с августа удерживают территории.

По словам аналитиков, северокорейские силы слишком малы, чтобы переломить ход войны. России нужно удвоить свой 50-тысячный контингент в Курской области, чтобы вытеснить украинские войска, и провести новую волну мобилизации, чтобы получить большие успехи вдоль линии украинского фронта.

Однако западные аналитики считают, что войска КНДР могут вызвать проблемы для Украины. У них может быть хорошая сплоченность и мотивация, поэтому корейцы могли бы воевать так, как россияне не могут. Тем более что у последних достаточно низкая планка.

По словам представителей западной разведки, Путин сопротивлялся просьбе своего высшего руководства провести новую волну мобилизации, в ответ предлагая огромные бонусы добровольцам. Это помогло России поддерживать темп набора 30 тысяч новобранцев в месяц, а в российских регионах резко увеличили размер выплат.

Так, в Белгородской области повысили бонусы для новобранцев в три раза с 800 тысяч рублей в августе до 3 млн рублей в октябре. FT отмечает, что это «сумма, которая изменит жизнь», поскольку среднемесячная зарплата в регионе в прошлом году составила 55 тысяч рублей.

По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, в Россию отправляются войска из 11 армии Северной Кореи, элитного подразделения, известного как «Штормовой корпус». Сообщается, что это не обычные северокорейские солдаты, большинство из которых никогда не проходили должной боевой подготовки. Это хорошо оснащенная и обученная мобильная легкая пехота.

В Курской области в отличие от других направлений линия фронта не определена. Это означает, что Россия не может использовать свои обычные методы — постоянные пехотные атаки, сопровождающиеся обстрелами артиллерией. Но РФ использует свои преимущества в воздухе, бомбя собственные села.

Напомним, в НАТО подтвердили присутствие войск КНДР в России.