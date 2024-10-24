Франция озвучила условие вступления Украины в НАТО

Франция заявила о поддержке вступления Украины в НАТО. Однако существует условие – завершение войны с Россией.

Об этом сказал министр-делегат по вопросам Европы в МИД страны Бенжамен Хаддад.

Чиновник отметил: «Франция поддерживает желание Украины вступить в НАТО и, вероятно, возможность направить ей это приглашение. Но ее вступление состоится лишь после войны, иначе мы окажемся втянутыми в конфликт».

Добавляется: «Вопрос в том, каков наилучший способ обеспечить стабильность, сдерживание, то есть мир, после войны в этом регионе в долгосрочной перспективе. Позиция Франция в проходящих на этот счет дебатах в ЕС такова, чтобы как минимум обозначить для Украины в среднесрочной перспективе надежные и долгосрочные гарантии безопасности, которые предотвратят будущие нападения».

Также говорится, что страны Запада должны политически поддерживать нашу страну на ее пути в ЕС.

Резюмируется: «Вступление займет время, но будет необходимо для стабильности нашего континента и долгосрочных и надежных гарантий безопасности».

Ранее мы писали, что семь стран блокируют приглашение Украины в НАТО.