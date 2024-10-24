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Новости > Сборная Украины по футболу немного сдала свои позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Украины по футболу немного сдала свои позиции в рейтинге ФИФА

Абелардо
24.10.24 14:16
91
Сборная Украины по футболу немного сдала свои позиции в рейтинге ФИФА

ФИФА обнародована новую версию рейтинга национальных команд планеты.

Сборная Украины после победы над командой Грузии (1:0) и ничьей с Чехией (1:1) в очередных матчах Лиги наций УЕФА занимает 25-е место, имея в активе 1552,37 балла. «Сине-желтые» утратили одну позицию по сравнению с предыдущим реестром.

Лидером рейтинга среди мужских сборных остается команда Аргентины. В топ-3 по-прежнему входят команды Франции и Испании. Англия на 4-й позиции.

Напомним, эксперты оценили шансы сборной Украины выиграть чемпионат мира по футболу.

Тэги: футбол, спорт, сборная Украины по футболу, рейтинг ФИФА

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