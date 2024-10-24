Сборная Украины по футболу немного сдала свои позиции в рейтинге ФИФА

ФИФА обнародована новую версию рейтинга национальных команд планеты.

Сборная Украины после победы над командой Грузии (1:0) и ничьей с Чехией (1:1) в очередных матчах Лиги наций УЕФА занимает 25-е место, имея в активе 1552,37 балла. «Сине-желтые» утратили одну позицию по сравнению с предыдущим реестром.

Лидером рейтинга среди мужских сборных остается команда Аргентины. В топ-3 по-прежнему входят команды Франции и Испании. Англия на 4-й позиции.

Напомним, эксперты оценили шансы сборной Украины выиграть чемпионат мира по футболу.