Американцы доказали, что колесо изобрели в Карпатах

Эксперты из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне, Технологического университета Джорджии и Колумбийского университета в США узнали, когда и где изобрели первое колесо. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что произошло это примерно шесть тысяч лет назад в Карпатских горах.

Сообщается, что археологические свидетельства существования колес и колесных транспортных средств в медном веке (5000-3000 годы до нашей эры) часто встречаются по всей Европе, Азии и Северной Африке.

Информируется, что есть три базовые теории происхождения колеса.

Первая говорит, что колесо появились в Месопотамии около 4000 года до нашей эры, после чего распространилось по Европе.

Вторая указывает местом изобретения колеса побережье Понта на севере Турции около 3800 года до нашей эры.

Третья же гласит, что колесо создали в Карпатских горах между 4000 и 3500 годами до нашей эры.

Во время опыта специалисты предположили, что изобретение и использование колеса могли возникнуть на восточноевропейском медном руднике в Карпатах.

Поясняется, что возможным предшественником колеса был деревянный каток, представлявший собой ствол дерева с обрубленными ветвями: с помощью катков шахтеры перемещали тяжелые ящики с рудой.

Моделирование показало, в какой-то момент люди дополнили катки канавками, которые не давали прообразу вагонетки соскользнуть с ролика.

Добавляется, что второе нововведение заключалось в том, чтобы сделать концы катков больше в диаметре, что привело к созданию фиксированной оси. Данная конструкция позволила поднять вагонетку над землей, увеличив просвет для преодоления препятствий.

В итоге люди разделили ось и колеса, позволив им вращаться независимо.

Резюмируется, что технология колеса развивалась и совершенствовалась в течение 500 лет.

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