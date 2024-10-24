Дуров дал «самый важный совет» молодежи

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров сделал неожиданное заявление. Он обратился к молодежи.

Предприниматель написал: «Если бы мне пришлось дать один совет людям в возрасте от 20 лет, которые хотят создать что-то грандиозное, он звучал бы так: «Никогда не употребляйте алкоголь».

Россиянин признался, что не употреблял спиртное почти двадцать лет, но видел, как многие успешные люди губили свое здоровье.

Он отметил: «Кратковременное удовольствие приносит долгосрочные страдания».

Павел Дуров говорит, что людям довольно трудно сопротивляться социальному давлению, но многие привычки большинства людей саморазрушительны.

Ранее в Telegram произошло важное обновление.