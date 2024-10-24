Семь стран блокируют приглашение Украины в НАТО, — Politico

В вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс Вашингтон и Берлин не спешат одобрять приглашение Киева в блок. Однако кроме США и Германии еще по меньшей мере 5 государств-участников Альянса «блокируют» данный вопрос. Об этом сообщает Politico.

Как рассказали в разговоре с западными СМИ четыре официальных лица и дипломата из США и НАТО на условиях анонимности, Германия и Штаты являются одними из крупнейших государств, не спешащих с призывом президента Украины Владимира Зеленского поскорее получить приглашение присоединиться к блоку.

Дело в том, что о приглашении страны в НАТО идет речь в плане победы Украины в войне с РФ, объявленном Зеленским недавно.

Вместе с тем украинский президент признавал, что реальное присоединение к альянсу будет возможно только после окончания войны. Впрочем, Зеленский также акцентировал внимание на принципиальной важности для Украины получить приглашение в НАТО еще во время войны.

Западная пресса пишет, что ключевые члены Северо-атлантического альянса озабочены возможностью вступить в войну с РФ.

Недавно глава миссии США при НАТО Джулиан Смит подчеркнула позицию Вашингтона по этому вопросу. Она заявила, что на сегодняшний день Альянс «не дошел до того момента, когда он готов предложить членство или пригласить Украину».

Добавим, ранее Зеленский признал, что канцлер Германии Олаф Шольц не поддержит его идею о скорейшем приглашении Украины к членству в НАТО. Но добавил, что с немецкой стороной «придется много работать... но все равно Соединенные Штаты будут оказывать на это влияние».

Кроме Вашингтона и Берлина, в вопросе вступления Украины в НАТО сопротивляются Венгрия и Словакия. Но причина в этом другая. Как объясняют СМИ, их «нынешние популистские лидеры придерживаются в целом прокремлевской линии».

В частности, венгерский премьер-министр Виктор Орбан блокирует средства Евросоюза на оказание Украине оборонной помощи и выходит из программы НАТО по передаче оружия Киеву в рамках поддержки.

Между тем, глава словацкого правительства Роберт Фицо ранее в этом месяце заявлял, что разрешение Украине присоединиться к НАТО якобы «будет хорошей основой для третьей мировой войны».

Но есть еще несколько стран-членов Альянса, которые не хотят ускорять вопросы вступления Украины в НАТО, но делают это не публично.

«Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не хотят», — сказал изданию Politico один из представителей НАТО.

Второй чиновник рассказал представителям западных СМИ, что эти страны «поддерживают это отвлеченно», но как только это приблизится к реализации — они начнут отрицать идею более публично.

Это ставит их в противоречие с такими странами как Эстония, Латвия и Литва, а также с Польшей, которые имеют больший энтузиазм в вопросе вступления Украины в НАТО, и неоднократно заявляли об этом.

«Однако официальные лица, разговаривавшие с Politico, пытались подчеркнуть, что ни США, ни Германия не исключают возможное вступление Украины в альянс», — отмечается в публикации.

Напомним, Париж не против вступления Украины в НАТО, но есть нюанс.