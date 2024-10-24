В НАТО подтвердили присутствие войск КНДР в России

Страны-члены НАТО получили подтверждение того, что Северная Корея отправила свои войска в Российскую Федерацию. Об этом заявила спикер Альянса Фара Дахлалла, сообщает Deutsche Welle.

По ее словам, члены Альянса располагают доказательствами развертывания войск КНДР в России.

«Если этим войскам придется воевать в Украине, это будет означать значительное усиление поддержки Северной Кореей незаконной войны России и еще один признак значительных потерь России на линии фронта», — заявила представительница.

Напомним, Пентагон подтвердил пребывание военных КНДР в России.