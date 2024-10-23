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Новости > В российской школе ученик устроил стрельбу. Есть раненый

В российской школе ученик устроил стрельбу. Есть раненый

Александр Панько
23.10.24 13:26
90
В российской школе ученик устроил стрельбу. Есть раненый

Ученик одной из школ Ямало-Ненецкого автономного округа открыл огонь из пневматики по своим одноклассникам. В результате инцидента есть один раненый. Об этом сообщает SHOT.

Событие произошло накануне в школе № 9 в Губкинском. Подросток пронес в здание пневматический пистолет — рамки-металлодетекторы на него не сработали.

Парень пошел в туалет с одноклассниками на перемене и начал стрелять. Пуля попала в ногу одному из учеников. Пострадавшему оказали помощь на месте, однако ранение оказалось несерьезным.

Со стрелявшим школьником теперь работают полицейские. Он раньше стоял на профилактическом учете.

В окружном департаменте образования сообщили, что пневматический пистолет оружием он не является, и поэтому пластмассовый корпус не обнаружили с помощью металлодетектора.

Напомним, в одной из российских школ произошла кровавая бойня.

Тэги: Россия, школа, стрельба

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