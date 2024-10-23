Путин частично засекретил тему Украины на саммите БРИКС

Во время саммита БРИКС, который проходит в Казани, президент России Владимир Путин частично засекретил тему Украины. Об этом поведал его помощник Юрий Ушаков.

Говоря о том, с кем обсуждается тема войны в нашей стране, он признал, что в этой участвуют далеко не все.

Было сказано: «Нет, не все. Но с некоторыми в ходе двусторонних встреч это более или менее обстоятельно обсуждалось, с кем-то вообще не затрагивали».

Чиновник не стал уточнять, с какими странами идет обсуждение.

Также добавляется, что текст с позицией по данному вопросу в итоговой декларации саммита уже согласован.

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 683 040 солдат.