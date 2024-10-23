Трампа обвинили в симпатиях к Гитлеру

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вновь оказался в эпицентре скандала. Его обвинили в симпатиях к лидеру нацистов Адольфу Гитлеру.

Об этом, ссылаясь на свои источники, пишет издание The Atlantic.

В публикации говорится о том, что во время своего первого президентского срока политик якобы постоянно выражал презрение к служившим в армии.

Неназванные бывшие генералы, работавшие на главу государства, поведали на условиях анонимности, что «единственная военная добродетель, которую он ценит, это послушание».

Так, в частной беседе в Белом доме Дональд Трамп якобы говорил следующее: «Мне нужны такие генералы, какие были у Адольфа Гитлера. Люди, которые были ему полностью преданы, выполняли приказы».

Ранее Байден сделал зловещее заявление по поводу Трампа.