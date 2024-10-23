Финансисты прикинули, как будет снижаться курс гривны в ближайшие годы

МВФ спрогнозировал, как будет снижаться курс гривны в ближайшие годы. Опубликован свежий отчет.

Финансисты считают, что среднегодовой курс в этом году составит 41 гривну за доллар (такой же прогноз был в апреле).

В 2025-м году ожидается падение до 45 гривен за доллар (ожидался показатель 41 гривна за доллар), в 2026-м году до 46,8 гривен за доллар (48,6 гривен за доллар), в 2027-м году до 48,6 гривен за доллар (50,4 гривны за доллар), в 2028-м до 50,2 гривен за доллар (52,1 гривны за доллар), а в 2029-м году до 51,7 гривен за доллар (54,1 гривны за доллар).

Ранее МВФ скорректировал прогноз по Украине в худшую сторону.