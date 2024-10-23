Украине напророчили сокращение численности населения до 33 миллионов человек в следующем году

МВФ прогнозирует дальнейшее сокращение численности населения Украины в ближайшие годы. Появился новый прогноз.

В нем сказано, что наличное население нашей страны в 2021-м году составляло 41 миллион человек.

В 2022-м году оно сократилось до 34,5 миллионов человек, а в 2023-м году снизилось до 34 миллионов человек.

Прогнозируется, что по итогам этого года цифра снизится до 33,4 миллионов человек (такой же показатель ожидался в апреле).

Эксперты говорят, что в 2025-м году численность населения снизится до 33 миллионов человек (в апреле прогнозировали 34,3 миллиона человек).

Специалисты считают, что в 2026-м году оно вырастет до 34,2 миллионов человек (35,1 миллиона человек), в 2027-м году до 34,5 миллионов человек (35,8 миллиона человек), в 2028-м году до 34,5 миллионов человек (36 миллионов человек), а в 2028-м году до 34,5 миллионов человек (36 миллионов человек).

Ранее МВФ скорректировал прогноз по Украине в худшую сторону.