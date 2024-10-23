МВФ скорректировал прогноз по Украине в худшую сторону

МВФ опубликовал свежий отчет с прогнозом по экономике Украины. Он был ухудшен.

Там, специалисты ожидают, что в 2024-м году ВВП нашей стране вырастет на 3,0%, что ниже прогноза за апрель, когда говорили о 3,2%.

Также на 2025-й год прогноз был ухудшен до 2,5% с 6,5%.

Эксперты считают, что рост ускорится лишь в 2026-м году: до 5,3%, ранее ожидался рост на 5,0%.

В то же время, как считает МВФ, мировая экономика продолжит расти на уровне 3,2% в 2024-2025-х годах.

Отмечается, что среднесрочный рост в течение пяти лет замедлится до посредственных 3,1%, что значительно ниже допандемического тренда.

В свою очередь, главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша заявил, что некоторые страны, включая США, демонстрируют устойчивость.

Прогнозируется, что экономика США продолжит обеспечивать большую часть толчка для мирового роста до конца этого года и в следующем году.

В то же время, предупреждается о наличии большого количества рисков, связанных с вооруженными конфликтами, возможными новыми торговыми войнами и последствиями жесткой денежно-кредитной политики, проводимой ФРС и другими центральными банками для сдерживания инфляции.

Ранее Боррель обнадежил Украину по поводу новой финансовой помощь.