Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 683 040 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 23 октября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 683 040 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 9 088 танков, 18 229 боевых бронированных машин, 19 674 артиллерийские системы, 1 234 РСЗО, 981 средство ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 17 489 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 625 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 27 217 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 509 единиц специальной техники.

Ранее в Полтаве мужчина совершил самоубийство на территории ТЦК.