Госдума РФ поддержала поправку в Бюджетный кодекс РФ, которая позволит увеличить общий объем расходов федерального бюджета в 2024 году на сумму до 1,5 трлн рублей ($15,4 млрд по текущему курсу) без внесения поправок в закон о бюджете. Решение принято 22 октября, сообщают РосСМИ.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие законопроекта позволяет выделить дополнительные бюджетные средства в 2024 году на «приоритетные цели», определенные Владимиром Путиным.

Ранее, выступая в парламенте при обсуждении законопроекта, министр финансов РФ Антон Силуанов признал, что в этом году возникли дополнительные потребности в финансировании ряда задач, прежде всего, войны в Украине.

Это расходы на субсидирование процентных ставок по ряду программ, и в первую очередь по ипотечным программам, дополнительно в связи с ростом ставок требуется более 500 млрд рублей в текущем году. Кроме того, нужны дополнительные средства на обслуживание долга, ставки тоже выросли, требуется увеличение расходов на эти цели.

Он заявил, что в этой связи правительство просит разрешить увеличить расходы федерального бюджета в этом году. В результате они составят 39,4 трлн, дефицит вырастет до 3,3 трлн рублей, или 1,7% ВВП.

В Счетной палате РФ отметили, что в законопроекте не определены источники покрытия для увеличения расходов, но его принятие поддержали.

Напомним, командующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи предположил, что российская армия после войны станет сильнее, независимо от результата.