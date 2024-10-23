Рютте сказал, когда заработает командование НАТО по помощи для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что новое командование НАТО, которое по решению Вашингтонского саммита НАТО создается в немецком городе Висбаден, приобретет полную оперативную способность уже до конца года, но к этому моменту Альянс будет работать, чтобы не допустить никаких задержек в поставках вооружения в Украину или в организации тренировки для украинских военнослужащих. Об этом он сказал 22 октября в Таллинне во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, — сообщает Укринформ.

«Мы напряженно работаем, чтобы выполнить обязательства, которые были сделаны во время Вашингтонского саммита в июле, включая создание нового Командования для координации помощи и тренировки для Украины, а также нашего финансового взноса в размере, по крайней мере, 40 миллиардов евро в 2024 году ... NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine) будет полностью способным к оперативной деятельности до конца года. Многие союзники уже направили свой персонал в NSATU. Мы должны обеспечить не на бумаге, а физически, чтобы все вакансии были заполнены», — отметил Рютте.

Он добавил, что создание нового Командования НАТО в Висбадене позволит достичь максимальной эффективности в усилиях союзников по поставке в Украину военного оборудования и организации тренировки для ее военных.

«Самое важное, что, пока это (открытие Командования НАТО в Висбадене) не состоится окончательно, не должно быть никаких перерывов в доставке оружия или в тренировке для Украины, мы не можем себе этого позволить. По решению в Вашингтоне, мы должны сделать все, чтобы Украина была полностью взаимосовместима с НАТО», — подчеркнул Рютте.

По его словам, союзники существенно продвинулись в исполнении своих финансовых обязательств перед Украиной. В первой половине года они предоставили Украине оружие и военное оборудование на сумму около 21 миллиарда евро, что является шагом к определенному финансированию в 40 миллиардов евро в год. По словам Рютте, очевидно, что потребность в такой помощи больше, но союзники по НАТО последовательно, шаг за шагом, продвигаются к поставленной цели.

«Для нас важно иметь необходимые возможности, чтобы отвечать на вызовы, которые перед нами предстают. Здесь, в Эстонии, вы знаете, насколько близки могут быть некоторые из этих вызовов. Мой первый официальный визит в должность генерального секретаря был в Киев, где я встретился с Президентом Зеленским. Мы подтвердили свои жесткие обязательства перед Украиной», — отметил генсек НАТО.

Рютте заявил, что Эстония является одной из стран, наиболее поддерживающих Украину. Эстония уже предоставила Украине помощь на более чем 500 миллионов евро в период с 2022 года, и обязалась поддерживать Украину финансированием в размере 0,25 процента от ВВП страны на следующие годы.

«Сегодня мы обсудили, как нарастить нашу помощь для Украины сейчас, перед тяжелой зимой, а также на долгосрочную перспективу. Россия продолжает атаковать критическую энергетическую инфраструктуру Украины, и по мере того, как близится зима, наша поддержка для Украины остается критически важной», — рассказал генсек НАТО.

Напомним, Париж не против вступления Украины в НАТО, но есть нюанс.