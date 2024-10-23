Турция тайно прекратила поставлять РФ американские товары военного назначения, — FT

Турция тайно запретила экспорт в США товаров военного назначения. Произошло это после того, как Вашингтон предупредил Анкару о последствиях, если она не прекратит торговлю, пишет Financial Times.

По словам трех источников издания, непосредственно знакомых с этим вопросом, в течение последних недель Турция скорректировала свою таможенную систему таким образом, чтобы заблокировать экспорт более четырех десятков категорий товаров американского происхождения в Россию. Эти товары Вашингтон и его западные союзники считают жизненно важными для войны РФ в Украине.

Один из собеседников пояснил, что электронная таможенная система Турции больше не позволяет экспортерам отправлять партии так называемых «товаров для поля боя» в Россию. Заблокированы для экспорта и аналогичные товары из ЕС.

Публично об ограничениях, касающихся гражданских товаров, таких как микросхемы и системы дистанционного управления, которые, как утверждают западные союзники, используются в вооружении, не было объявлено публично из-за «политической деликатности» этого вопроса, утверждает один из источников.

Отмечается, что министерство торговли Турции и Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина, не ответили на запросы о комментариях.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позиционирует себя как потенциальный миротворец в войне в Украине, сохраняя при этом теплые отношения с Путиным. Однако последние тайные запреты на экспорт военной продукции в Россию стали свидетельством того, что Анкара отходит от роли «спасательного круга от западных санкций», которую она взяла на себя в начале войны.

Запрещенные товары входят в список 50 «приоритетных» товаров западного производства, которые США, Великобритания, ЕС и Япония определили как ключевые для российского импорта для своей военной промышленности, пишет издание: «Среди них — современная электроника, которую регулярно находят в ракетах и беспилотниках, сбитых в Украине, например, процессоры и карты памяти, а также станки и другое оборудование, используемое для производства вооружений».

Помимо торговых ограничений, турецкие банки ранее резко сократили свою работу с российскими контрагентами. Это произошло после того, как Вашингтон издал указ, грозящий санкциями кредиторам, которые обслуживают транзакции для военной машины Путина.

Отмечается, что турецкий экспорт товаров военного назначения резко вырос после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Его объемы выросли с примерно $3 млн в месяц в начале войны до пика около $38 млн в декабре 2022 года, о чем свидетельствует официальная статистика турецкого правительства.

«Считается, что недавнее падение объемов прямой торговли частично связано со смещением экспорта некоторых товаров, необходимых для ведения боевых действий, из Турции к посредникам, таким как Казахстан и Азербайджан, а затем в Россию. Новые турецкие торговые ограничения не влияют на экспорт в эти страны», — обращают внимание авторы материала.

Помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод, который возглавляет усилия США, направленные на то, чтобы чувствительные технологии не попали в руки противников Америки, ранее предупреждал, что Турция столкнется с «последствиями», если не предпримет шагов к прекращению сотрудничества с Россией в сфере товаров военного назначения: «Мы верим, что турецкое правительство услышало и поняло нашу обеспокоенность. Мы оптимистично настроены на усиление сотрудничества в будущем».

Напомним, крупнейший банк Турции отказался открывать счета в рублях.