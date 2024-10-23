США анонсировали новый пакет санкций против России

Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет санкций против России. Они будут ориентированы на ограничение продуктов военного назначения. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает Bloomberg.

«США обнародуют новые жесткие санкции, направленные против тех, кто содействует военной машине Кремля, включая посредников в третьих странах, поставляющих России критически важные ресурсы для ее армии», — заявила Йеллен.

По ее словам, санкции будут объявлены уже на следующей неделе. Они станут последними в ряде мер, направленных на борьбу с торговлей критически важными технологиями, которые российские военные использовали при вторжении в Украину.

Она отметила, что экспорт большинства таких товаров двойного назначения непосредственно в Россию запрещен, но россияне начали покупать их в третьих странах. В частности, поставки проходят через Индию, Малайзию и Таиланд.

Как пишет издание, санкции будут нацелены на посредников в странах, вызывающих беспокойство. Также США будут принимать дополнительные меры, направленные на российский энергетический сектор и банки.

Напомним, США ввели новые сaнкции против России.