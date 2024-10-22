В Одессе во время воздушной тревоги умерла школьница

В одном из учебных заведений в Приморском районе Одессы 21 октября во время воздушной тревоги скончалась 13-летняя школьница. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

По словам учителей, во время сигнала Воздушная тревога, когда ученики и педагоги спускались в укрытие, школьнице стало плохо. Они вызвали скорую и начали оказывать ребенку первую доврачебную помощь. Позже прибывшие по вызову медики начали реанимационные мероприятия, но девочка умерла.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований с предварительным примечанием «естественная смерть».

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Напомним, в Киеве из-за тревоги произошел транспортный колапс.