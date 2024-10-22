В Полтаве мужчина совершил самоубийство на территории ТЦК

Тело мужчины с явными признаками самоубийства было найдено в Полтавской области в одном из ТЦК на сборном пункте военнообязанных. Следов насилия обнаружено не было. Об этом сообщает Полтавский областной ТЦК и СП на своей Facebook-странице.

На место происшествия приехали правоохранители, начавшие следственные действия. В ТЦК заявляют, что в пункт предварительного сбора военнообязанный был доставлен полицией, находясь в розыске. Он отказался проходить военно-врачебную комиссию, поэтому был составлен акт отказа.

«По данному факту готовилось сообщение в полицию о совершении им уголовного правонарушения по статье 336 Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

В ТЦК добавляют, что гражданин в прошлом году уже был приговорен по данной статье к трем годам лишения свободы с освобождением от наказания с одним годом испытательного срока, завершившегося в сентябре этого года.

«Никакого физического или психологического давления на военнообязанного не осуществлялось — он ожидал в сборном пункте, пока будут оформлены все документы», — добавляют в сообщении.

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Для выяснения всех причин и обстоятельств проводится служебное расследование.

Напомним, на Закарпатье военнообязанный умер по дороге в учебный центр.