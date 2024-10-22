Южная Корея может отправить в Украину наступательных вооружений из-за солдат КНДР

Южная Корея пообещала принять «поэтапные меры» против Северной Кореи и России в связи с их углубляющимся военным сотрудничеством. Обсуждается отправка в Украину наступательных и оборонительных вооружений. Об этом заявил заместитель советника по национальной безопасности Ким Тэ Хе, сообщает Yonhap.

Он сделал это заявление в ходе брифинга после встречи, организованной советником по национальной безопасности Шин Вон Сиком по поводу отправки северокорейских войск на Россию.

Президентский Совет национальной безопасности созвал заседание для оценки ситуации после того, как Национальная разведывательная служба сообщила, что Северная Корея решила направить около 12 000 военнослужащих для оказания помощи России, при этом около 1500 солдат уже развернуты на Дальнем Востоке России.

Совет национальной безопасности заявил, что данное развитие событий представляет «значительную угрозу безопасности» как для Южной Кореи, так и для международного сообщества и является «вопиющим нарушением» резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих военное сотрудничество с Северной Кореей.

«Если незаконное военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией продолжится, (Южная Корея) не будет стоять в стороне, а отреагирует решительно в сотрудничестве с международным сообществом», — заявил Ким, предупредив о «поэтапных мерах» в ответ на уровень их военных связей.

Высокопоставленный представитель президента сообщил журналистам, что среди возможных сценариев — отправка наступательных и оборонительных вооружений.

Напомним, США сделали заявление по поводу солдат КНДР в Украине.