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Новости > Ученые выяснили о грибах кое-что удивительное

Ученые выяснили о грибах кое-что удивительное

Агата Кловская
22.10.24 14:38
150
Ученые выяснили о грибах кое-что удивительное

Эксперты из университета Тохоку в Японии узнали о грибах нечто поразительное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что некоторые виды грибов могут изучать свое окружение и распространяться наиболее эффективным образом в зависимости от условий.

Опыт проводили с древесным грибом Phanerochaete velutina, обитающим в лесах умеренного пояса.

В ходе эксперимента ученые разместили девять колонизированных Phanerochaete velutina деревянных брусков в двух конфигурациях: кольцом или крестом. Затем ученые наблюдали, как организмы распространяют усики мицелия, изучая местность.

Было установлено, что нити мицелия расползались в разные стороны до тех пор, пока не встречали мицелий из соседних блоков.

Поясняется, что данные усики соединялись, после чего гриб начинал вести себя как единое целое, посылая нити в направлениях, которые с наибольшей вероятностью приведут к успешному поиску пищи.

Указывается на то, что при круговом расположении число связей мицелия было примерно одинаковым для всех блоков, но к 116-му дню усики для сбора пищи были направлены только наружу, а область внутри круга оставалась пустой. Как и почему гриб определил, что эту территорию не нужно изучать, неизвестно.

Добавляется, что при крестообразной компоновке четыре блока на кончиках креста имели больше всего мицелиальных связей, а усики для сбора пищи расходились наружу из всех четырех точек.

Отмечается, что эти четыре точки, как предположили исследователи, представляли собой лучшие форпосты, с которых гриб мог проводить свое исследование окружающей среды.

Говорится также, что гриб распознает структуру своего окружения и передает ее по сети для координации деятельности для оптимизации своего формирования в этой среде.

Резюмируется, что это открытие дает новые возможности для изучения механизмов принятия решений грибами, слизевиками и другими организмами.

Ранее американцы поведали об удивительном свойстве грибов.

Тэги: ученые, мир, наука, грибы

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