В МОЗ обновили данные об уничтоженных россиянами медучреждениях

По состоянию на конец октября 2024 года россияне повредили 1680 объектов медучреждений и разрушили еще 226. Речь идет о больницах, амбулаториях, поликлиниках, родильных домах и т.д. Об этом сообщает Минздрав.

Наибольшие разрушения получили медучреждения в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях.

Также россияне повредили 226 автомобилей экстренной медицинской помощи, уничтожили 263 и захватили 125 автомобилей экстренной помощи.

«Благодаря восстановлению и реконструкции медучреждений врачи продолжают оказывать медицинские услуги, а пациенты получают беспрепятственный доступ к необходимой медицинской помощи», — указали в Минздраве.

В сообщении указано, что уже удалось полностью восстановить 547 объектов медучреждений и еще 350 — частично. Больше всего восстановлены объекты в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях. Речь идет о медучреждениях на освобожденных от оккупации территориях, а также испытавших небольшие повреждения: выбивание окон, уничтожение кровли, повреждение фасада и т.д.

Напомним, в Минздраве сказали, сколько медучреждений в Украине уничтожили россияне.