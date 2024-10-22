Стало известно о еще одном полезном свойстве рыбьего жира

Эксперты из университета Южной Флориды в США озвучили еще одно полезное свойство рыбьего жира. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что добавки с ним способны ускорить заживление мышц в пожилом возрасте.

Опыт проводили на мышах.

Эксперимент касался старых (в возрасте 22 месяцев) и взрослых (в возрасте восьми месяцев) крыс.

Сперва исследователи убедились, что восстановление мышечных клеток после травмы у стареющих крыс происходило медленными темпами.

Сказано, что в рацион грызунов ввели добавки рыбьего жира (содержащие 45% эйкозапентаеновой кислоты и 10% докозагексаеновой кислоты) и приступили к наблюдению за скоростью регенерации.

Неделю спустя у 78% старых крыс заживление мышечных повреждений по скорости сравнялось с их молодыми сородичами.

Указывается, что рыбий жир может усиливать повторное запечатывание и восстановление клеточных мембран, тем самым способствуя ускоренному восстановлению.

Говорится также, что прием добавок рыбьего жира может принести пользу и человеку.

Информируется: «Пожилые люди сравнительно меньше участвуют в физически напряженной деятельности, но они подвержены механическим мышечным травмам во время своих обычных тренировок и повседневных занятий. Аналогичную опасность представляют падения. Даже при отсутствии переломов они могут привести к мышечным ушибам».

Ранее была опровергнута польза витамина D для сердца.