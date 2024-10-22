Американцы рассказали, что значительно ускорило развитие жизни на Земле

Эксперты из Гарвардского и Стэнфордского университетов в США сделали интересное открытие по поводу развития жизни на Земле. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что процессе был значительно ускорен в результате удара гигантского метеорита около 3,26 миллиардов лет назад.

Ученые поведали, что гипотетический астероид под названием S2 имел размеры от 37 до 58 километров, что в четыре-шесть раз больше горы Эверест и в двести раз массивнее метеорита, уничтожившего динозавров.

Поясняется, что падение объекта таких размеров перемешало океан, испарило его верхний слой и нагрело атмосферу.

Добавляется, что густое облако пыли окутало планету, остановив любую фотосинтетическую активность.

Сказано: «После катаклизма бактериальная жизнь быстро восстановилась и начала процветать благодаря возникшему изобилию железа и фосфора. Железо было поднято из морских глубин, а фосфор попал на нашу планету вместе с метеоритом».

Подобные выводы были основаны на анализе геологических образцов, собранных в местах залегания древних горных пород.

Ранее бельгийский профессор поведал об астероиде, который уничтожил динозавров.