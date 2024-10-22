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Новости > Японцы начали выводить цыплят… без скорлупы

Японцы начали выводить цыплят… без скорлупы

Александр Панько
22.10.24 11:14
108
Японцы начали выводить цыплят… без скорлупы

Эксперты из университета Цукубы и Окаямского университета в Японии сделали кое-что удивительное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты изобрели систему, которая дает возможность выращивать здоровых цыплят вне яичной скорлупы.

Добавляется, что такой способ дает возможность наблюдать за эмбриональным развитием птицы на всех этапах.

Ранее было установлено, что при перемещении зародыша курицы в искусственную среду окружающая плод мембрана быстро высыхала, что препятствовало вылуплению здорового птенца.

Впрочем, ученые разрешили данную проблему, поместив сосуд во вращающийся шейкер.

Во время опытов японцы подобрали оптимальный темп в десять оборотов в минуту.

При этом исследователи добавляли в состав кислород и порошок карбоната кальция (материала яичной скорлупы).

Оказалось, что емкость с эмбрионом необходимо покачивать вперед-назад каждые три-десять часов в первые двое суток культивирования.

Сказано, что сочетание этих действий обеспечило самый высокий процент вылупления здоровых птенцов.

Резюмируется, что такая разработка не предназначена для птицеводства, но может стать мощным научным инструментом в токсикологии, изучении стволовых клеток, регенеративной медицине и биовизуализации.

Ранее в США умерла старейшая курица в мире.

Тэги: ученые, мир, наука

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