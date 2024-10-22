Названы самые полезные комнатные растения

Российский терапевт Сабина Дельманова поведала о том, какие комнатные растения являются самыми полезными. Она составила свой список.

Медик говорит: «Особенность растений с антисептическим эффектом заключается в том, что они содержат эфирные масла, богатые фитонцидами – веществами, уничтожающими патогенную микрофлору. Поэтому некоторые виды комнатных растений могут выступать обеззараживателями воздуха».

Добавляется: «Самый эффективный борец с вирусами – это эвкалипт. Он признан хорошим помощником в противостоянии с болезнями верхних дыхательных путей, обеззараживая воздух и облегчая дыхание».

Сказано, что такие растения, как лимон, мандарин и апельсин, отлично насыщают воздух полезными веществами и делают его неблагоприятным для размножения вирусов и бактерий.

В то же время, по ее словам, хвойные деревья, такие как пихта и можжевельник, богаты эфирными маслами с антисептическими свойствами, которые, испаряясь, значительно улучшают качество воздуха в доме.

Говорится, что мирт также обладает дезинфицирующими свойствами, снижая вирусную активность и борясь с бактериями, включая возбудителей туберкулеза – палочку Коха.

Отмечается также, что лаванда, известная своими успокаивающими свойствами, содержит эфирные масла, обладающие антисептическим эффектом.

Резюмируется: «Розмарин, широко используемый в кулинарии, также помогает справляться с патогенной микрофлорой в помещениях. Не стоит забывать и о таких доступных дезинфицирующих средствах, как лук и чеснок, которые можно легко вырастить на подоконнике».

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