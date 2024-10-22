Лидер рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн огорошил своих фанатов грустным признанием. Слова 75-летнего музыканта приводит издание The Sun.

Он рассказал, почему сейчас не выступает.

До этого Оззи Осборн перенес семь операций за последние пять лет, включая четыре операции на позвоночнике.

Музыкант сказал, что больше не может выступать не из-за болезни Паркинсона, как думают многие, а из-за одной из операций, проведенной ему в 2019-м году после того, как он оступился и упал.

Было сказано: «Я доверился доктору, думая, что тот знает, что делает. Мой сын Джек записал видео: я иду на операцию и обещаю вернуться через несколько минут. С тех пор я нормально ходить не мог».

Он добавил, что в 2003-м году пострадал в аварии и все равно гастролировал, несмотря на то, что болезнь Паркинсона у него уже развивалась.

Ранее врачи поставили легендарному Оззи Осборну страшный диагноз.