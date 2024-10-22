Apple заинтриговала своих пользователей грядущими новинками

Компания Apple заинтриговала своих пользователей. Как передает Bloomberg, уже сейчас разрабатываются якобы самые амбициозные iPhone в истории.

Сообщается, что инсайдер Марк Гурман получил доступ к служебной записке компании.

В нем сказано о повышении трех сотрудников до уровня вице-президентов, а также об обращении топ-менеджера Apple Джона Тернуса к коллегам, где тот сказал, что следующие модели смартфонов станут самыми амбициозными в истории линейки iPhone.

Ожидается, что уже в 2025-м году Apple представит тонкий iPhone 17 Air или Slim.

Сказано, что данному устройству приписывают совершенно новый дизайн, использование одной камеры и «железо», аналогичное базовому iPhone 17.

Прогнозируется, что эта модель будет выпущена вместо iPhone 17 Plus.

Резюмируется, что в 2026-м году ожидается анонс первого складного смартфона компании.

Ранее инсайдер рассказал, какие новинки разрабатывает Apple.