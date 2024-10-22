Зеленский анонсировал большой пакет от США для производства украинских дронов

Соединенные Штаты Америки готовят еще один пакет помощи Украине. Он будет направлен на производство украинских дронов. Об этом во время вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский.

«Готовится и еще отдельный пакет — финансирование на производство украинских дронов, 800 миллионов долларов. Украина благодарна за эту поддержку. Нам нужно, чтобы, несмотря на любые угрозы политического характера в мире, Украина могла неизменно защищать свой суверенитет, свою независимость. Обязательно это будет», — рассказал Зеленский.

Напомним, Остин заявил, что Украина прошла путь от коктейлей Молотова до лучших в мире дронов.