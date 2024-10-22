Пентагон раскрыл детали очередного пакета помощи Украине

Новый пакет военной помощи Украине на $400 млн содержит дополнительные боеприпасы, бронетехнику и противотанковое оружие. Об этом министерство обороны США сообщило в письме для представителей СМИ, которое опубликовала журналистка Лара Селигман из The Wall Street Journal.

В новый пакет помощи войдут боеприпасы для ракетных систем HIMARS; 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, а также 60-мм, 81-мм и 120-мм минометные системы и снаряды; противотанковые ракеты TOW и противотанковые комплексы Javelin и AT-4; бронетранспортеры М113; спутниковые средства связи, стрелковое оружие и боеприпасы, гранаты и учебное оборудование, оборудование и боеприпасы для взрывных работ; оборудование защиты критической национальной инфраструктуры; запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

Напомним, США предоставят Украине очередной пакет военной помощи на 400 млн долларов.