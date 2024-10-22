Украина прошла путь от коктейлей Молотова до лучших в мире дронов, — Остин

В начале полномасштабного вторжения украинцы пользовались коктейлями Молотова, чтобы защититься от техники оккупантов. Но теперь в Украине производят одни из лучших беспилотников в мире. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил на встрече с украинскими студентами.

Он напомнил, что украинские солдаты во время начала полномасштабного вторжения организовывали в Киевской области засады на российские танки с коктейлями Молотова в руках. В таких засадах также участвовали и простые граждане.

«На бурной украинской оборонно-промышленной базе украинские заводы сейчас выпускают одни из лучших БПЛА в мире. А опытные украинские войска ПВО защищают военных и их семьи. И ваши солдаты показали невероятное мастерство», — добавил министр обороны США.

Также он объяснил, почему Америка продолжает поддерживать Украину в войне.

«Украина важна для безопасности США по четырем явным причинам. Война Путина (российского диктатора Владимира Путина) угрожает европейской безопасности. Война Путина бросает вызов нашим союзникам по НАТО. Война Путина атакует наши общие ценности. Война Путина — это фронтальное нападение на основанный на правилах международный порядок, обеспечивающий безопасность всех нас», — уточнил Остин.

Напомним, США предоставят Украине очередной пакет военной помощи на 400 млн долларов.