Бритни Спирс «вышла замуж» за саму себя

Американская певица Бритни Спирс удивила поклонников необычным заявлением о своем замужестве.

В Instagram она опубликовала видео, где предстала в белом атласном платье и с фатой, объявив, что вышла замуж. Однако есть неожиданный нюанс — Спирс заявила, что «вышла замуж» за саму себя, и назвала это своим лучшим решением.

«День, когда я вышла замуж за себя... Возвращаю это обратно, потому что это может показаться стыдным или глупым, но я думаю, что это самая яркая вещь, которую я когда-либо делала», — поделилась Бритни.

Это заявление появилось на фоне слухов о возможном узаконении отношений певицы с ранее работавшим у нее бойфрендом Полом Солизом. Об отношениях Бритни и Пола стало известно в феврале этого года. Ранее, в 2023 году, певица рассталась со своим мужем Сэмом Асгари после года брака.

Напомним, Голливуд решил экранизировать автобиографию Бритни Спирс.