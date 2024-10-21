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Новости > Генсек ООН приедет в Россию на встречу с Путиным, — СМИ

Генсек ООН приедет в Россию на встречу с Путиным, — СМИ

Агата Кловская
21.10.24 15:30
168
Генсек ООН приедет в Россию на встречу с Путиным, — СМИ

Глава кремлевского режима Владимир Путин проведет на этой неделе в Казани встречу с лидерами более двух десятков стран, представляющих половину населения мира. Среди них будут лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и даже генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом сообщает британская газета Telegraph.

Такое течение событий стало большим разочарованием для тех, кто ожидал, что РФ за свои военные преступления и вторжение в Украину станет международным изгнанником. Особенно возмутительно анонсированное присутствие на мероприятии главы ООН, поскольку этот орган осудил нападение РФ на Украину как незаконное и призвал Москву немедленно прекратить ее агрессивные действия, отмечает СМИ.

Среди других гостей будет Реджеп Тайип Эрдоган — президент Турции, которая, несмотря на членство в НАТО, демонстрирует поддержку Кремля.

«Саммит станет крупнейшим в России со времен вторжения (в Украину), и Путин использует его, чтобы показать, что попытки Запада изолировать Москву провалились. Путину запрещено путешествовать, поскольку Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Он не будет посещать G20 в Бразилии в следующем месяце. В то же время те же люди прокладывали путь к его двери, что он будет приветствовать как дипломатический переворот», — отмечает издание.

Напомним, генсек ООН написал Лаврову секретное письмо, обещая ослабить санкции.

Тэги: Владимир Путин, Антониу Гутерриш

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