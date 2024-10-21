РФ незаконно удерживает тысячи украинцев, — Зеленский

Страна-агрессор Россия до сих пор незаконно удерживает тысячи граждан Украины. Наши граждане проходят в российских тюрьмах и лагерях через пытки, унижения и голод, сообщил президент Владимир Зеленский в Facebook в понедельник, 21 октября.

«Нам удалось вернуть домой 3767 украинцев и украинок. Почти все нуждались в длительном лечении и реабилитации. Россия незаконно удерживает еще тысячи наших людей и продолжает принудительное переселение детей», — написал он.

По словам Зеленского, Украина рассчитывает на помощь стран-партнеров в этом вопросе, особо отметив Ватикан.

«Вместе со всеми в мире, кто уважает человеческую жизнь, должны сделать все, чтобы освободить каждого и каждую. Рассчитываем на помощь Ватикана и всех наших партнеров!», — добавил президент.

Напомним, Зеленский рассказал об «очень хороших сигналах» от США.