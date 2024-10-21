Кремль впервые сделал заявление о военных КНДР

В Москве не отрицают информацию о перебрасывании военных из Северной Кореи в Россию для последующей войны в Украине, но называют ее «противоречивой». Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 21 октября.

«Мы видим много противоречивой информации, южные корейцы заявляют одно, затем Пентагон заявляет, что у них нет подтверждения таких высказываний, поэтому — много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться», — заявил он.

По словам Пескова, у России есть «суверенное право» развивать отношения во всех отраслях, а особенно — с Северной Кореей, которая является «нашим близким соседом, нашим партнером».

«Это ни у кого не должно вызывать каких-либо беспокойств, потому что это сотрудничество не направлено против третьих стран. Мы будем развивать это сотрудничество и дальше», — добавил представитель Кремля.

Напомним, военных КНДР перебросят на Курщину.