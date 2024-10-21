Что происходит в украинской энергетике – ситуация на 21 октября

Проблемы с электричеством в Украине сохраняются. Стала известна текущая ситуация на понедельник, 21 октября.

О ней поведали в «Укрэнерго».

Сообщается, что фиксируется существенный рост потребления электроэнергии, вызванный снижением температуры и использованием обогревателей.

Сказано: «По состоянию на 9-30, потребление было на 6,3% выше, чем в предыдущий рабочий день – в пятницу, 18 октября».

Добавляется, что накануне, 20 октября, суточный максимум потребления, зафиксированный вечером, был на 10,7% выше, чем в предыдущее воскресенье – 13 октября.

Энергетики рассказали, что причиной такого большого роста потребления является снижение температуры воздуха на всей территории нашей страны и массовое использование обогревателей, в частности – в вечерние часы.

Украинцев вновь просят пользоваться мощными электроприборами в период эффективной работы солнечных электростанций с 10-00 до 16-00, чтобы помочь энергосистеме восстанавливаться после девяти массированных атак россиян.

Резюмируется, что сегодня импорт электроэнергии осуществляется объемом 6790 МВт*ч.

Ранее в НБУ спрогнозировали, какой будет ситуация с электричеством грядущей зимой.