Кровавое ДТП в Киеве: грузовик влетел в маршрутку

Утром понедельника, 21 октября, на улице Вадима Гетьмана в Соломенском районе Киева произошло кровавое ДТП. О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что водитель грузовика «Газель» на полной скорости влетел в маршрутное такси «Атаман» с пассажирами, сообщает полиция Киева.

В КГГА говорят, что пострадали девять человек, а семь людей были госпитализированы.

Известно, что спасатели деблокировали женщину, зажавшую на пассажирском сиденье в маршрутном транспорте, а также водителя грузовика.

Ранее жуткое ДТП в Киевской области оборвало две жизни.