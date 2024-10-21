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Новости > Опровергнута польза витамина D для сердца

Опровергнута польза витамина D для сердца

Агата Кловская
21.10.24 12:53
134
Опровергнута польза витамина D для сердца

Эксперты из медицинского центра «Бет Израиль Диконесс» опровергли пользу витамина D для сердца. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что употребление добавок с ним в течение двух лет не снижает риск развития сердечнососудистых заболеваний независимо от дозы.

Для того, чтобы оценить влияние добавок с витамином D на сердце, ученые проанализировали, снижают ли более высокие дозы вещества уровень двух специфических белков в крови, которые указывают на повреждение и перенапряжение сердца.

Также специалисты оценили данные исследования, в котором изучалось влияние добавок с витамином D3 на риск падений у взрослых в возрасте 70 лет.

Сообщается, что люди были случайным образом распределены в одну из четырех групп. Первая получала 200 международных единиц витамина D3 в день, вторая 1 000, третья 2 000, а четвертая 4 000 .

Добавляется, что уровни биомаркеров сердечнососудистых заболеваний в крови измерялись в начале исследования, а также через три, двенадцать и двадцать четыре месяца после начала приема добавок.

В итоге проведенный опыт не подтвердил эффективность приема витамина D для снижения риска сердечнососудистых заболеваний у взрослых.

Сказано, что более низкий уровень витамина D был связан с повышением одного из маркеров болезней сердца на начальном этапе, но целенаправленный прием добавок не оказал влияния ни на один из показателей сердечнососудистого здоровья в течение двухлетнего периода исследования, независимо от дозы.

Ранее британцы выявили еще одну пользу витамина D.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, витамин D

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