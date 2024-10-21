Зеленский рассказал об «очень хороших сигналах» от США

В Украину прибудет команда из США, с которой Киев проработает каждый пункт Плана победы над российскими агрессорами. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении.

«Есть очень хорошие сигналы от Соединенных Штатов — мы слышим уже риторику, ее изменения. Мы ожидаем приезд команды из Вашингтона, чтобы на всех рабочих уровнях работать по пунктам Плана победы», — заявил президент.

По его словам, также есть несколько договоренностей о нескольких новых пакетах поддержки — оборонной и энергетической.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев.