Придуман необычный способ борьбы с глобальным потеплением

Международная группа экспертов из Швейцарии и США придумала необычный способ борьбы с глобальным потеплением. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что сбрасывание алмазной пыли с самолета в атмосферу способно охладить нашу планету.

Ученые создали 3D-модель, желая узнать, какой вид материала лучше всего подошел для регулирования климата.

Добавляется, что программное обеспечение также включало эффекты различных аэрозолей, таких как отражение света и тепла.

При этом специалисты смоделировали воздействие на Землю распыления частиц семи веществ: кальцита, алмаза, алюминия, карбида кремния, рутила, диоксида серы и анатаза (вариация диоксида титана).

В итоге оказалось, что алмазная пыль будет отражать больше всего света и тепла.

Подчеркивается, что частицы алмазов смогут находиться в воздухе в течение разумного периода времени и при этом не будут слипаться.

Сказано, что алмаз химически инертен, поэтому не будет реагировать с другими соединениями в атмосфере и приводить к выпадению кислотных дождей (в отличие от диоксида серы).

Высчитано, что распыление в атмосфере пяти миллионов тонн синтетической алмазной пыли охладит нашу планету на 1,6 градуса за 45 лет.

Впрочем, стоимость такого проекта составит около двухсот триллионов долларов.

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