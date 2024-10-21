Японцы рассказали, как кошки понимают людей

Эксперты из университета Адзабу в Японии объяснили, как кошки понимают людей. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что эти домашние животные могут ассоциировать человеческие слова с изображениями без подсказок или вознаграждения, понимая сказанное.

Был проведен опыт, в котором участвовала 31 взрослая кошка.

Каждой из них предложили словесный тест, изначально разработанный для изучения восприятия речи у человеческих младенцев.

Сообщается, что животным демонстрировали на экране короткие анимации, сопровождавшиеся двумя бессмысленными словами: «парумо» и «керару».

После этого им дали отдохнуть, а потом вновь поместили перед дисплеем с роликами.

На сей раз реплики и видеоряд шли в другом порядке.

В итоге было установлено, что кошки дольше смотрели на монитор, когда слышали знакомое слово.

У некоторых из них зафиксировали реакцию расширения зрачков.

Поясняется, что животные были сбиты с толку подменой и пытались найти объяснение.

Резюмируется, что кошки, по всей видимости, связывают слова людей с объектами в своем окружении.

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