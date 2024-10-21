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Новости > Ученые предсказали, как «умрет» Вселенная

Ученые предсказали, как «умрет» Вселенная

Агата Кловская
21.10.24 15:20
172
Ученые предсказали, как «умрет» Вселенная

Международная группа астрофизиков из Индии и США поведала о том, как «умрет» Вселенная. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что, согласно новой теории, космическое пространство может достичь пределов расширения и просто остыть.

Подобные выводы ученых базируются на концепции голографической темной энергии.

Сказано, что темная энергия считается движущей силой расширения Вселенной, но до сих пор ученые не обнаружили никаких признаков ее существования.

Информируется, что одним из объяснений подобного парадокса является идея о том, что и гравитация, и само известное нам трехмерное пространство – на самом деле иллюзия.

Так, добавляется, что согласно гипотезе голографической темной энергии, Вселенная имеет только два измерения, но экзотические квантовые силы на ее поверхности порождают видимость трех измерений.

По словам специалистов, следствием данной теории является естественное ускоренное расширение Вселенной, которое мы определяем как темную энергию.

Указывается на то, что темная энергия занимает примерно 70% плотности энергии всего космоса.

Говорится: «По мере расширения Вселенной плотность как обычной, так и темной материи падает, в то время как темной энергии становится все больше и больше».

Желая изучить окончательную долгосрочную судьбу Вселенной, ученые проигнорировали материю и сосредоточились исключительно на эволюции голографической темной энергии.

Было доказано, что голографическая темная энергия продолжит расширять Вселенную. Но со временем ее влияние будет медленно сходить на нет и замедлит ускорение.

Отмечается, что скорость расширения Вселенной начнет неуклонно уменьшаться, пока космос не достигнет почти статического значения.

Такой сценарий именуют «Долгой заморозкой», в отличие от других общеизвестных судеб Вселенной, таких как «Большая заморозка» (ускоренное расширение продолжается безостановочно) и «Большое сжатие» (что-то заставляет Вселенную сжиматься обратно к точке Большого взрыва).

Резюмируется: «Долгая заморозка – не лучший сценарий. Хотя расширение Вселенной в конечном итоге прекратится, не будет никаких новых источников энергии для всей материи внутри нее. Это означает, что в конечном итоге все звезды погаснут и распадутся, а все субатомные частицы разлетятся друг от друга».

Ранее ученые совершили прорыв в изучении антиматерии.

Тэги: ученые, Вселенная, мир, космос, наука

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