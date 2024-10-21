Сто лет спустя: Египту удалось искоренить жуткую заразу

Египту после борьбы, которая длилась сотню лет, наконец-то удалось искоренить страшную заразу – малярию. ВОЗ уже сертифицировала его свободной от этой болезни страной.

Информируется: «ВОЗ сертифицировала Египет как страну, свободную от малярии, что стало значительным достижением в области общественного здравоохранения для государства с населением более 100 миллионов жителей».

Сообщается, что это достижение «стало результатом почти столетних усилий египетского правительства и народа, направленных на то, чтобы предотвратить болезнь, которая была распространена в стране с древних времен».

Стоит отметить, что ВОЗ присваивает статус свободной от малярии страны при условии представления подробных и достоверных доказательств того, что на протяжении как минимум трех последних лет на всей ее территории была прервана цепочка передачи инфекции малярийными комарами.

Как известно, малярия это инфекция, передающаяся через укус комара.

Увы, в ВОЗ признают, что, несмотря на достигнутый прогресс, Африка все еще больше всего страдает от этой смертельной болезни.

Ранее было выявлено неочевидное, но страшное последствие малярии.