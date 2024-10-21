Трамп собирался нанести удар по Москве

Бывший президент США Дональд Трамп уверяет, что собирался нанести удар по Москве, о чем говорил своему российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом политик сказал на встрече с редакционной коллегией журнала The Wall Street Journal.

По его словам, он сказал лидеру России: «Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы».

Республиканец добавил, что сказал Владимиру Путину, что не желал бы этого делать, так как у них хорошие отношения, но у него не было бы выбора.

В то же время, политик не уточнил, когда и при каких обстоятельствах мог состояться подобный разговор.

Комментируя вопрос о возможном применении военной силы против Китая в случае блокады Тайваня, Дональд Трамп усомнился в необходимости подобных действий, сославшись на свои отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

Резюмируется: «Я не думаю, что мне бы пришлось. Он знает, что я чертовски сумасшедший. Это же знает и Владимир Путин».

Ранее Трамп заинтриговал тайнами звонками Путину.