Военных КНДР перебросят на Курщину, — ВСУ

Северокорейских военных могут в первую очередь перебросить в Курскую область РФ. Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Тимочко, в частности, отметил, что военные из КНДР давно воюют против Украины в составе вражеской армии. Первоначально это были операторы корейских ракет; артиллеристы, проводившие обучение и адаптацию снарядов КНДР к российской артиллерии и инженерам.

«Видим, что этих военных активно используют на многих театрах боевых действий. Вопрос уже в их массовости и где они впервые будут применены эти подразделения — эти „засветившиеся“ 10-20 000. Это на самом деле очень большая цифра. Скорее всего их попробуют использовать в боевых действиях на Курщине, по крайней мере, определенный период для их адаптации. И это, как всегда, даст возможность России для политического маневра, поскольку они всегда смогут заявить, что войска из КНДР — это союзники, которые помогают вести боевые действия непосредственно на территории РФ», — объяснил Тимочко.

Вместе с тем другую тактику будет применять так называемый «бурятский батальон». Северокорейским военным, которые к этому привлекут, выдадут паспорта РФ.

«Сейчас велика вероятность того, что впоследствии их используют для боевых действий на территории Украины, в зависимости от их эффективности», — отметил Тимочко.

Напомним, Буданов спрогнозировал, когда военные КНДР зайдут в Украину.