В ракетах КНДР обнаружены западные детали, — МИД

В северо-корейских ракетах, которые КНДР поставляет России, обнаружили компоненты, производимые западными компаниями. Украина призывает ужесточить санкции против РФ и КНДР. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Невозмутимо. Недавняя экспертиза северокорейской ракеты KN-23/24, сбитой в Украине, выявила число недавно изготовленных компонентов западного производства», — заявил Сибига.

Глава ведомства подчеркнул, что лидеры РФ и КНДР до сих пор имеют доступ к компонентам оружия западного производства.

Министр призвал союзников «решительно отреагировать, усилить санкции и экспортный контроль, укрепить наш воздушный щит».

Напомним, на Брянщине взорван склад с боеприпасами КНДР и авиабомбами.