Российская армия станет сильнее к завершению войны, — НАТО

Командующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи предположил, что российская армия после войны станет сильнее, независимо от результата. Об этом он сказал в интервью Der Spiegel.

В частности, Кавали объяснил, что российской армией руководят лица, воспринимающие НАТО как врагов, а по окончании войны, очевидно, будут «недовольны ее последствиями».

«У нас будет соперник с реальными навыками, массовостью и четким намерением. Вот почему мы должны быть готовы и нуждаемся в вооруженных силах, которые смогут этому противостоять», — подчеркнул генерал.

Угроза от России, в частности, из-за ее заигрывания с Китаем и Северной Кореей.

«НАТО должна иметь больше возможностей, чем наш противник. Поэтому мы должны быстро выполнять требования, вытекающие из планов обороны. Когда я говорю быстро, я имею в виду, что мы должны быть быстрее россиян. Только так мы можем их сдержать», — добавил Каволи.

Напомним, в НАТО объяснили, почему Украине не дают приглашение.