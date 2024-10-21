МВФ обновил базовый прогноз по окончанию войны в Украине

Эксперты Международного валютного фонда обновили прогноз продолжительности войны России против Украины. Сроки окончания интенсивных боевых действий отодвинуты на год. Об этом говорится в Меморандуме с МВФ.

«В обновленном базовом сценарии война сойдет на нет в последнем квартале 2025 года, что окажет сильное тормозящее воздействие, но Украина сможет поддерживать умеренный (экономический) рост», — говорится в документе.

В июне МВФ прогнозировал в базовом сценарии окончание войны в конце 2024 года, а завершение войны в конце 2025 года содержал негативный прогноз фонда.

В целом базовый сценарий предполагает, что влияние войны будет сосредоточено на территориях с уже сниженной экономической активностью из-за ситуации с безопасностью.

Хотя рост останется положительным, обусловленным восстановлением, более длительная война подразумевает негативное влияние на экономические показатели из-за более постоянной неопределенности, нехватки рабочей силы, давления импорта, связанного с обороной и ремонтом, и динамики населения, говорится в меморандуме.

Напомним, МВФ попытался спрогнозировать, когда завершится война в Украине.